Po zastoju v pogajanjih za javni sektor neformalni sestanek pogajalskih vodij

Ljubljana, 17. oktobra - Pogajanja med vlado in sindikati javnega sektorja so zastala. Ne le da so pričakovanja sindikatov precej večja od tega, kar ponuja vlada, razlike so že v pogledih na to, kako naj bi pogajanja potekala, pri čemer sindikalna stran ni enotna. Kako naprej, so govorili na današnjem neformalnem sestanku pogajalskih vodij, ki pa ga za zdaj ne komentirajo.