V Cankarjevem domu projekt On (the) line - Na liniji

Ljubljana, 18. oktobra - V Cankarjevem domu se danes ob 16. uri nadaljuje projekt imenovan On (the) line oziroma Na liniji pod katerega se je kot idejni vodja podpisala Mateja Bučar, prejemnica nagrade Ksenije Hribar za življenjsko delo. Predstavljene bodo zgodbe o liniji, dobesedno v gibu, telesu, arhitekturi, razmišljanju, teoriji, zvočnosti in pogledu.