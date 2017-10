Trst, 17. oktobra - Italijanski kolesarski up Fabio Aru se seli k ekipi UAE Emirates, za katero so lani nastopali Matej Mohorič, Marko Kump in Jan Polanc, slednji med Slovenci edini v njej tudi ostaja. Aru, ki je doslej tekmoval za Astano, je z novo ekipo podpisal triletno pogodbo.