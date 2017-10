Maribor, 17. oktobra - Na podravski avtocesti Maribor-Ptuj med razcepom Slivnica in koncem avtoceste pri Dražencih v smeri Ptuja je danes nekaj pred 18. uro voznik vozil v napačno smer. Kot so za STA pojasnili na Policijski upravi Maribor, je voznik še pred prihodom policije ugotovil, da vozi v napačno smer in obrnil smer vožnje.