Vrh EU bo poskušal premakniti zastala pogajanja o brexitu (ozadje)

z dodatnimi informacijami po celotni vesti

Bruselj, 17. oktobra - Voditelji članic EU bodo v četrtek in petek v Bruslju razpravljali o vrsti tem, a po pričakovanjih bo najbolj odmeval brexit. Pogajanja so trenutno v slepi ulici, voditelji sedemindvajseterice jih bodo poskušali premakniti in se približati britanskim stališčem ter tako omogočiti preboj v decembru.