Novi senat ljubljanske univerze kandidaturo za državno svetnico zaupal prorektorici Kalenić Ramšakovi

Ljubljana, 17. oktobra - Senat ljubljanske univerze je danes na konstitutivni seji pod vodstvom novega rektorja Igorja Papiča potrdil mandate senatorjev, ki so jih za čas od 2017 do 2021 predlagale članice in študentski svet. Na seji so za kandidatko univerze na volitvah v državni svet imenovali prorektorico Branko Kalenić Ramšak, za elektorja pa Boruta Božiča.