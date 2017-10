Hujša prometna nesreča v Bitnjah pri Bohinjski Bistrici

Bohinjska Bistrica, 17. oktobra - V Bitnjah pri Bohinjski Bistrici je danes okoli 16. ure prišlo do hujše prometne nesreče, zaradi česar je tamkajšnja cesta zaprta. Po prvih podatkih so bili v nesreči udeleženi dva motorista in osebno vozilo. Obvoz je možen preko Pokljuke, so sporočili s Policijske uprave Kranj.