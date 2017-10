DZ v drugo branje gradbene in prostorske zakonodaje

Ljubljana, 18. oktobra - DZ bo danes v nadaljevanju plenarne seje opravil drugo obravnavo predlogov zakonov s področja gradenj in urejanja prostora, ki bodo prenovila to zakonodajno področje. Matični odbor je sprejel dopolnila k veliki večini členov, pri čemer so rešitve pri nekaterih še odprte.