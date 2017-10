Industrijska proizvodnja v ZDA si je kljub Irmi in Harveyju opomogla

Washington, 17. oktobra - Ameriška industrijska proizvodnja si je po avgustovskih padcih septembra kljub posledicam orkanov Irma in Harvey opomogla. Izpadi, ki sta jih avgusta in septembra povzročila orkana, so se sicer odrazili na četrtletni statistiki, ki kaže, da se je obseg industrijske proizvodnje v minulem trimesečju zmanjšal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.