Neznanec v reko Ledavo odvrgel 96 pnevmatik

Policijo je o odvrženih pnevmatikah v ponedeljek obvestil vodovarstveni nadzornik vodotokov. Pristojni so pnevmatike, ki so bile razmetane v dolžini enega kilometra, že odstranili iz struge in jih odložili na obrežje reke, so danes sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.

Policisti o zadevi še zbirajo obvestila, zato prosijo vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije o odvrženih pnevmatikah, naj to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali na telefonsko številko 113 ali na anonimni telefon policije 080 1200.