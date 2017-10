Vlada ob svetovnem dnevu boja proti revščini izpostavlja številne sprejete ukrepe

Ljubljana, 17. oktobra - Stopnja revščine se v Sloveniji zadnji dve leti zmanjšuje, so v sporočilu za javnost ob današnjem svetovnem dnevu boja proti revščini izpostavili v vladi. Zagotovili so, da se bodo še naprej prizadevali za sprejetje ukrepov, ki bi revščino še omilili, predvsem pa posameznikom prinesli možnosti za boljši materialni in družbeni položaj.