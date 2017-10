Exit z glasbenim festivalom na belih strminah Jahorine

Ljubljana, 18. oktobra - Organizatorska karavana svetovno priznanega novosadskega glasbenega festivala Exit se prihodnje leto, natančneje med 15. in 18. marcem, seli na olimpijsko prizorišče na planino Jahorino v Bosni in Hercegovini. Zimski festival, katerega nastopajoči so za zdaj še neznanka, bo razširil Exitovo trenutno štiričlansko festivalsko družino.