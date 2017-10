Predsedniške volitve: kandidatka Ljudmila Novak

Ljubljana, 19. oktobra - Med političnimi izkušnjami predsedniške kandidatke NSi in njene predsednice Ljudmile Novak so funkcije poslanke doma in v EU, ministrice in županje. Profesorica slovenščine in nemščine v javnih nastopih rada poudari, da je za Slovenijo dobro le najboljše, v kampanji deli tudi knjižico receptov za jedi "najboljših tradicionalnih okusov Slovenije".