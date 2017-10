Slovenija in Egipt za krepitev dvostranskega sodelovanja

Ljubljana, 17. oktobra - Zunanja ministra Slovenije in Egipta, Karl Erjavec in Sameh Hasan Šukri sta se danes v Ljubljani zavzela za krepitev dvostranskega sodelovanja med državama. Egipt je najpomembnejši gospodarski partner Slovenije v Afriki in arabskem svetu, sta se pa ministra strinjala, da je še veliko možnosti za poglobitev gospodarskega sodelovanja.