IS dokončno pregnana tudi iz svoje prestolnice Raka

Damask, 17. oktobra - Kurdsko-arabske Sirske demokratične sile (SDF) so danes prevzele popoln nadzor nad mestom Raka, bivšo trdnjavo in prestolnico skrajne skupine Islamska država v Siriji. Kot so sporočile, jim je uspelo po več mesecih spopadov zdaj premagati še zadnje džihadiste, ki so se na koncu utrdili v glavni bolnišnici in na stadionu.