Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 4. novembra - Pri založbi Modrijan je izšla knjiga Zdenka Čepiča, Damijana Guština in Nevenke Troha Slovenija v vojni: 1941-1945, pri Mladinski knjigi roman Susan Elizabeth Phillips Junak njenega srca. Cankarjeva založba je izdala strip Kosmati krimič Nejca Jurna in Izarja Lunačka, založba Zala pa slikanico Moja veja Mireille Messier in Pierra Pratta.