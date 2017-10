Rastelli prva trenerska žrtev v serie A

Cagliari, 17. oktobra - Italijanski nogometni klub iz Cagliarija je po dveh sezonah ostal brez trenerja. Klub in Massimo Rastelli sta se razšla, potem ko sardinska zasedba ni izpolnila pričakovanj vodstva kluba v italijanski serie A. Kot možna naslednika omenjajo nekdanja trenerja Palerma in Udineseja Massima Odda in Giuseppeja Iachinija.