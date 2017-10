Vojne rane, okužbe, nalezljive bolezni, psihoze... stalne spremljevalke soške fronte

piše Maja Lazar Jančič

Ljubljana, 20. oktobra - Vojake na soški fronti so pestile številne zdravstvene težave, poleg vojnih poškodb so med njimi prevladovale okužbe, nalezljive bolezni, psihoze, opekline in omrzline, kožne in spolne bolezni. Med zdravniki, ki so skrbeli za vojake in civilno prebivalstvo na vojnem območju, so bili tudi številni Slovenci.