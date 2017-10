Evropska sredstva za izboljšanje barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju

Ljubljana, 17. oktobra - Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o finančni podpori za projekt Izboljšanje stanja naravovarstveno najpomembnejših delov travišč in barjanskih površin na Cerkniškem jezeru in Planinskem polju - Kras.Re.Vita. Za projekt je namenjenih 4,7 milijona evrov, za kar bo evropski sklad prispeval 80 odstotkov.