Poraba mineralnih gnojil v Sloveniji upada

Ljubljana, 21. oktobra - Lani so kmetje z mineralnimi gnojili pognojili manj zemljišč. Glavni del rastlinskih makrohranil iz mineralnih gnojil je bil uporabljen za gnojenje poljščin (72 odstotkov) ter trajnih travnikov in pašnikov (23 odstotkov). S temi gnojili so pognojili polovico vseh kmetijskih zemljišč v uporabi oz. 10 odstotkov manj kot v letu 2014.