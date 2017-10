Z blagodejnimi učinki hoje v boj proti raku pri moških

Ljubljana, 17. oktobra - Društvo onkoloških bolnikov in soorganizatorji so danes predstavili nadaljevanje akcije Pravi moški, namenjeno ozaveščanju o raku pri moških. Kot je dejala predsednica društva Ana Žličar, je letos v ospredju preventiva oz. predvsem redna telesna dejavnost. "V središču je povabilo k hoji, ki ima vrsto zdravilnih in blagodejnih učinkov," je dodala.