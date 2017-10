Celjski in velenjski svetniki določili kandidata za predstavnika občine v DS

Celje/Velenje, 17. oktobra - Celjski in velenjski mestni svetniki so na današnjih izrednih sejah določili kandidata za predstavnika občine v državnem svetu (DS). S tajnim glasovanjem so tako celjski svetniki za kandidata izbrali Marka Zidanška iz SLS. Velenjski svetniki pa so kandidaturo zaupali županu Bojanu Kontiču, ki prihaja iz vrst SD.