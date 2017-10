Magna tudi uradno zavezana izgradnji obrata in številnim novim delovnim mestom v Hočah

Maribor, 17. oktobra - Z današnjim podpisom pogodb, ki so ga slovesno opravili na mariborskem letališču, se je avstrijsko-kanadska multinacionalka Magna tudi uradno zavezala izgradnji proizvodnega obrata v Hočah in doprinosu številnih novih delovnih mest v regijo. Ob položitvi temeljnega kamna na gradbišču so napovedali, da bo nova tovarna stala konec leta 2018.