Policisti oglobili tovornjakarje zaradi prekoračitve hitrosti in preveč vožnje

Ljubljana, 17. oktobra - Ljubljanski prometni policisti so v nedeljo na avtocesti med Ljubljano in Koprom poostreno nadzirali tovorna vozila. Pri tem so sankcionirali voznika, ki ni upošteval obveznega tedenskega počitka. Enega od voznikov so oglobili zaradi večkratne prekoračitve dovoljene hitrosti, enega pa zaradi preobremenjenosti vozila in neustreznih pnevmatik.