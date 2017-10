V Mestu oblikovanja se je podelitvijo nagrad začel Mesec oblikovanja

dosledno naj se upošteva prepoved objave vesti do navedenega datuma in ure

Ljubljana, 17. oktobra - V Mestu oblikovanja Slovenija na Dunajski 123 se je nocoj s podelitvijo nacionalnih nagrad za oblikovanje začel 15. Mesec oblikovanja. Pod sloganom Napredek predstavlja stičišče mednarodnih strokovnjakov in ustvarjalcev, ki bodo svoja znanja in izkušnje delili na razstavah, predavanjih, okroglih mizah in drugih dogodkih.