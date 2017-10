Detroit, 17. oktobra - Detroit Red Wings so v severnoameriški ligi NHL v domači dvorani gostili hokejiste Tampa Bay Lightning, ki so zmagali s 3:2 in so z desetimi točkami na vrhu lestvice. Junak večera je bil Nikita Kučerov, ki je zadel dvakrat, in pomagal Tampi do četrte zaporedne zmage.