Ljubljana, 17. oktobra - Novinarska konferenca SMC, na kateri bosta minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in vodja strankinega odbora za gospodarstvo Andreja Potočnik predstavila stališča stranke do predlaganih sprememb zakona o trgovini, bo danes ob 9.30 na sedežu stranke na Beethovnovi 2/II, so sporočili iz SMC.