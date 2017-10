Po zavzetju Kirkuka ZDA pozivajo k umiritvi razmer

Bagdad/Washington, 17. oktobra - ZDA so pozvale k umiritvi razmer, potem ko so iraške vladne sile v ponedeljek zavzele mesto Kirkuk, severno od prestolnice Bagdad, in ključne položaje okoli mesta iz rok kurdskih sil. Tiskovna predstavnica State Departmenta Heather Nauert je strani pozvala, naj se izogibajo nadaljnjim spopadom.