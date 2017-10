Delo: Slavna Slovenija (17. 10.)

Ljubljana, 16. oktobra - Ko so se pred nekaj leti na največjem knjižnem sejmu na svetu v Frankfurtu v vlogi častne gostje pojavili Finci, so se zelo prepričljivo predstavili kot duhoviti in strastni bralci, ki so ob šarmantnem razgrinjanju svoje kulture pripravljeni zabavati sebe in druge, v Delu piše Igor Bratož.