Dnevnik: Mešajmo se v naše notranje zadeve (17. 10.)

Ljubljana, 16. oktobra - Neodvisnost Katalonije je postala predmet igračkanja. Obstaja nova namizna igra. Imenuje se evropoli. Trije igralci mečejo kocke in premikajo figure po poljih Evrope, kjer so zarisani pasti, nagrade in ukazi za vrnitev na začetno polje. Igra je skrajno napeta. Nobeden od treh igralcev se noče igrati, v Dnevniku piše Ervin Hladnik - Milharčič.