Primorske novice: Z glavo skozi zid (17. 10.)

Koper, 16. oktobra - Da bo jesen vroča, smo vedeli že poleti. To ob predvolilnem cirkusu za predsednika države potrjujejo vedno novi predlogi in aktivnosti za razpis referendumov. Kaže, da bo svojega kmalu dobil tudi predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, v Primorskih novicah piše Jasna Arko.