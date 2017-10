Večer: Trend (17. 10.)

Maribor, 16. oktobra - Kmetijstvo je spet v trendu (ne le v Sloveniji), pravijo v združenju kmetijskih podjetij pri gospodarski zbornici. To je spodbudno. Nedvomno je, da bodo dolgoročno lahko zdravo in kakovostno hrano z razumnim dobičkom za vse od kmeta do trgovca ter po dostopni ceni za vse zagotavljale le države, v Večeru piše Darja Kocbek.