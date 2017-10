EU uvaja nove sankcije proti Pjongjangu

Bruselj/Luxembourg, 16. oktobra - Zunanji ministri EU so danes potrdili uvedbo novih sankcij proti Severni Koreji zaradi razvoja jedrskega orožja in balističnih izstrelkov v nasprotju z mednarodnimi dogovori, kar ogroža mednarodni red in stabilnost. S temi novimi avtonomnimi sankcijami želi EU okrepiti pritisk na Severno Korejo, naj spoštuje svoje obveznosti.