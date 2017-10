Delo tožilstva usmerjeno tudi v pregon kaznivih dejanj na škodo ranljivih skupin

Ljubljana, 16. oktobra - Generalni državni tožilec Drago Šketa je sprejel politiko pregona, v kateri je določil strateške cilje državnega tožilstva pri pregonu kaznivih dejanj, so sporočili z vrhovnega državna tožilstva. Med prednostnimi nalogami tožilstva bo po napovedi tožilstva pregon kaznivih dejanj na škodo ranljivih skupin, kot so otroci, ženske in delavci.