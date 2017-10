V lendavski občini ne verjamejo, da bi bila predelava gum okolju prijazna

Lendava, 16. oktobra - Predelava gum v Lendavi bo okolju prijazna, visokotehnološka, inovativna, spodbujala bo krožno gospodarstvo in tuje naložbe, so sporočili iz družbe L4T, ki predelavo gum načrtuje v industrijskem kompleksu nekdanje rafinerije Nafta Lendava. Na občini vztrajajo, da sta za tak obrat potrebna presoja vplivov na okolje in soglasje občinskega sveta.