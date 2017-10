Znanstveniki prvič zaznali gravitacijske valove trčenja nevtronskih zvezd

Pariz, 16. oktobra - Astronomi Evropskega južnega observatorija (ESO) so sredi avgusta s pomočjo mreže teleskopov v Čilu prvič zaznali vir gravitacijskih valov. Te valove naj bi povzročilo trčenje in zlitje dveh nevtronskih zvezd. Pri tem je to trčenje v vesolje izvrglo številne težke elemente, kot sta zlato in platina, so danes sporočili iz ESO.