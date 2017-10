V Mariboru slovesno odprli svetovno veteransko sabljaško prvenstvo

Maribor, 16. oktobra - Maribor bo ves teden športno obarvan. Ne samo, da se bo lokalni nogometni klub v torek v okviru lige prvakov pomeril s slovitim Liverpoolom, hotel Habakuk in center Draš bosta do nedelje gostila tudi 21. svetovno prvenstvo sabljačev veteranov v kategorijah nad 50, 60 in 70 let.