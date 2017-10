Volilni izid na Spodnjem Saškem še en udarec za Merklovo

Hannover/Berlin, 16. oktobra - Zmagovalci nedeljskih volitev na Spodnjem Saškem so s 36,9 odstotka glasov socialdemokrati (SPD), krščanski demokrati (CDU) so s 33,6 odstotka pristali na drugem mestu. v deželni parlament so se prebili še Zeleni, liberalci (FDP) in Alternativa za Nemčijo (AfD). Izid je udarec za nemško kanclerko Angelo Merkel in obeta težko oblikovanje koalicije.