V Londonu na ogled prva razstava o povezanosti Dalija in Duchampa

London, 17. oktobra - V londonski Kraljevi akademiji umetnosti je na ogled razstava o Marcelu Duchampu in Salvadorju Daliju. Postavitev odstira pogled v medsebojno naklonjenost in prijateljstvo med velikima umetnikoma, katerih dela ne bi mogla biti bolj različna. Družili pa so ju ekscentričnost, umazane šale, bistroumne besedne igre in dekadentni eroticizem.