V Kranju fotografska razstava z nauki legend o Zlatorogu in Ajdovski deklici

Kranj, 17. oktobra - V Galeriji Mestne občine Kranj bodo danes ob 18. uri odprli razstavo z naslovom Kdo pravi, da so pravljice samo za otroke?. Gre za fotografsko zgodbo legend o Zlatorogu in Ajdovski deklici, ki se odvijata v svetu Julijskih Alp, v sodobni viziji z nauki legend. Razstava bo na ogled do konca oktobra.