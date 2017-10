Risanke za osveščanje najmlajših o učinkoviti rabi energije

Ljubljana, 17. oktobra - Najmlajše o učinkoviti rabi energije osveščajo tudi risanke. V slovenskem operaterju trga z elektriko Borzen so v sodelovanju z RTV Slovenija pripravili serijo risank Lepši svet. Ta otrokom pomaga spoznati, kaj je energija, kako nastane in za kaj jo potrebujemo, pa tudi zakaj in kako z njo učinkovito ravnati in varčevati.