Na Krnu med fronto kinodvorana, na Krasu zabaviščni park

Kobarid, 20. oktobra - Ko so se frontne linije med prvo svetovno vojno ustalile, so za vojake pripravili tudi sprostitev in zabavo, večinoma v objektih, ki so jih vojaki kar sami zgradili. V bližini Krnskega jezera so tako med soško fronto postavili celo mogočno kinodvorano, blizu Kostanjevice na Krasu pa zabaviščni park.