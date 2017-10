Madžarske šole v dveh letih s hitrim internetom in brezžično pokritostjo

Budimpešta, 21. oktobra - Vse madžarske javne in cerkvene šole bodo do konca leta 2019 opremljene s super hitro internetno povezavo in brezžičnim internetnim omrežjem, je pred dnevi na novinarski konferenci napovedal državni sekretar na madžarskem ministrstvu za razvoj Akos Kara. Končna hitrost povezave bo sicer odvisna od števila učencev.