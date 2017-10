Po delnih vnovičnih volitvah znana večina kandidatov za člane sveta Fundacije za šport

Ljubljana, 16. oktobra - Po delnih vnovičnih volitvah na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je znana večina kandidatov za člane novega sveta Fundacije za šport, ki ga mora potrditi še državni zbor na eni izmed prihodnjih sej. Že prej izvoljenim so se pridružili Franc Očko, Martin Steiner, Barbara Kürner Čad in Gregor Krušič.