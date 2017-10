Dekan Humar: Biotehniška fakulteta po poti znanstvene odličnosti

Ljubljana, 16. oktobra - Na ljubljanski biotehniški fakulteti so letošnje leto posvetili častitljivi 70-letnici delovanja. "Pri vseh naših aktivnostih zadnjih 70 let ima močno oporo dejstvo, da smo pomemben del in ponosna članica univerze," je izpostavil njen dekan Miha Humar. Spomnil je, da je fakulteta v zadnjih 30 letih naredila tudi velik korak k znanstveni odličnosti.