Cerar o prioritetah do konca mandata

Ljubljana, 16. oktobra - Prednostni projekti vlade bodo do konca mandata naložbe v prometno infrastrukturo, energetiko, zdravstveno varstvo, izobraževanje in varnost, je dejal premier Miro Cerar. "Gremo naprej z dialogom, posluhom in zavestjo gospodarja, ki skrbi za javne finance in dela napredek postopno, a zanesljivo v dobro ljudi," je dodal.