Tedenska napoved - rekreacija od 17. do 23. 10.

Množični tek otrok

V začetku oktobra je Atletska zveza Slovenije v okviru projekta Otroci tečejo pripravila tradicionalni Množični tek otrok po celi Sloveniji, s katerim spodbuja otroke k atletskim korakom in želi ozavestiti sodelujoče o pomenu zdravega načina življenja. V letošnji tretji izvedbi se je teka udeležilo več kot 17.000 najmlajših iz celotne Slovenije. Slovenske osnovne šole (učence prvi triade), vrtci, atletski klubi in šole s prilagojenim programom so v sklopu rednega pouka, odmora, v času popoldanskega varstva ali v sklopu interesnih dejavnosti organizirali tek za otroke, ti so pretekli 100 ali 200 metrov. Otroke po celi Sloveniji so med tekom spremljali znani slovenski atleti Anita Horvat, Marija Šestak, Luka Janežič, Martina Ratej in Robert Renner.

IZBRANI DOGODKI

Ljubljanski kajakaški maraton

Svojega maratona nimajo le tekači, ampak tudi rekreativni kajakaši, ki jih v soboto čakata 11- ali 22-kilometrska razdalja na progi, postavljeni na Ljubljanici. Start bo ob enajstih na Livadi v Ljubljani, v kajakaškem centru. Plovilo si boste lahko tudi sposodili. Informacije: www.kajak-ljubljana.si

Orientacijski tek - DP mešane sprint štafete

Orientacijski tek je lahko resen šport ali pa prijetno razvedrilo in izgovor za nekaj rekreacije ob koncu tedna. Starost pri udejstvovanju ni ovira. Cilj tekmovalcev na tekmi je najti vse kontrolne točke in preteči postavljeno progo v najkrajšem času. Kontrolne točke so na terenu označene z rdeče-belimi trikotnimi prizmami - zastavicami, ki so postavljene na izrazitih objektih (jarkih, štorih, križiščih, balvanih, robovih jas, ipd.). Sprint je priljubljena orientacijska disciplina, ki poteka v mestih in parkih. Tekme v urbanem območju običajno privabijo veliko gledalcev. Tekma, ki bo v soboto, je priložnost tudi za vse, ki bi se v orientacijskem teku preskusili prvič. Informacije: www.orientacijska-zveza.si/

KOLEDAR

TOREK, 17. oktobra

LJUBLJANA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

MURSKA SOBOTA - 52. spominski ulični tek; tek. Informacije: www.zkts-ms.si

SREDA, 18. oktobra

LJUBLJANA - Plezalni popoldan v Vipavi; športno plezanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

GORNJI GRAD - Kostanjev piknik; pohodništvo. Informacije: www.pdgornjigrad.si/

HOČE - Pohodi za seniorje; pohodništvo. Informacije: www.pdskalca.si/

KOČEVJE - Blegoš (1562 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

ZAGORJE OB SAVI - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ČETRTEK, 19. oktobra

LJUBLJANA - Voden izlet in delavnica; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-rajd.si/

LJUBLJANA - Od Gabra do Vrhtrebnjega (562 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

DRAVOGRAD - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

NOVA GORICA - Preizkus hoje na 2 km; pohodništvo.

ŽALEC - Izlet ljubiteljev četrtkov; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

PETEK, 20. oktobra

MISLINJA - Pijana Gora; pohodništvo. Informacije: www.pdmislinja.si/

VELENJE - Pohod mesečnikov; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

SOBOTA, 21. oktobra

LJUBLJANA - Ljubljanski kajakaški maraton; kajak kanu na tekočih vodah. Informacije: www.kajak-ljubljana.si

LJUBLJANA - Štefanja gora (748 m); pohodništvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Šober (Ita, 1845 m); planinstvo. Informacije: www.rasica.org/

LJUBLJANA - Krvavica (909 m); pohodništvo. Informacije: www.pdsaturnus.si/

LJUBLJANA - Košutica (1968 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Rjavčki vrh (1898 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Žbevnica (Hrv, 1014 m); pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/novicepdpolje/

LJUBLJANA - Matajur (1642 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Jezerski stog (2040 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.aozeleznicar.org/

LJUBLJANA - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

LJUBLJANA - Izlet v neznano; planinstvo. Informacije: http://pd-iskra-lj.si

LJUBLJANA - Velika Tičarica (2091 m); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Sv. Ana nad Ribnico (920 m); pohodništvo. Informacije: Boris Jesenšek, 051 256 726, info@pd-viharnik.si; www.pd-viharnik.si

TRŽIČ - Falkertspitz (Avt, 2300 m); planinstvo. Informacije: www.trzic.si/strani/PDKrize

BLED - Blegoš (1562 m); planinstvo. Informacije: http://pd-bled.si/

BOVEC - Pirhovec (1663 m); planinstvo. Informacije: www.turni-klub-gora.si/Skala/

BREŽICE - Posavski festival tematskih poti: Po poti vina in sonca; pohodništvo.

BREŽICE - Pohod po poteh Brežiške čete; pohodništvo. Informacije: http://pdbrezice.si/

CELJE - Debevc nad Mirnsko dolino; pohodništvo. Informacije: www.pd-ojstrica.si/

CELJE - Hochkogel (Avt, 1157 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-celje.si/

CELJE - Lubnik (1025 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

GORNJA RADGONA - 50 let Pomurske planinske poti; pohodništvo. Informacije: www.pdradgona.si

GROSUPLJE - Po Radenskem polju in Ilovi gori (527 m); pohodništvo. Informacije: www.pdgrosuplje.si/

HOČE - V neznano; kolesarstvo. Informacije: www.pdskalca.si/

HOČE - Snežnik (1796 m); planinstvo. Informacije: www.pdskalca.si/

HRASTNIK - Zasavska planinska pot; pohodništvo. Informacije: www.pdhrastnik.si/

KAMNIK - Mrežce (1965 m); planinstvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KAMNIK - Sv. Ana nad Ribnico (902 m); pohodništvo. Informacije: www.borispotepuh.si/

KANAL - Pohod na Vodice; pohodništvo. Informacije: www.td-korada.si

KOMENDA - V neznano; planinstvo. Informacije: www.pd-komenda.si

KRANJ - K spomeniku; planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRANJ - Orientacijski tek - DP mešane sprint štafete; orientacijski tek. Informacije: www.orientacijska-zveza.si/tekma/1429/kranj-dp-mesane-sprint-stafete

KRANJ - Kresišče (1839 m); planinstvo. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

KRŠKO - Raduha (2062 m); planinstvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LENART - Stene svete Ane; pohodništvo. Informacije: http://pdlenartss.wixsite.com/pdlenart/

LENDAVA - 50 let PPP in 30 let PD Lendava; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

LITIJA - Kje gnezdi sokol; planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LITIJA - Sivka (1008 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

MARIBOR - Izlet v neznano; pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvodrava.si/

MARIBOR - Kostanjev piknik; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdzeleznicarmaribor/

MARIBOR - Maistrov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

MARIBOR - Monte Robon (Ita, 1980 m); planinstvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MARIBOR - Kostanjev piknik; pohodništvo. Informacije: www.pdtam.org/

MARIBOR - Pohorje; planinstvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

METLIKA - Krašnji vrh (542 m); pohodništvo. Informacije: http://pdmetlika.net/

MUTA - Kostanjev piknik; pohodništvo. Informacije: www.pdbricnik-muta.si/

NOVA GORICA - Pohod po Srčni poti v Panovcu; pohodništvo. Informacije: http://zasrce.si

NOVO MESTO - Setiče (1922 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

PREDDVOR - Planina Jepca (1563 m); planinstvo. Informacije: http://pd-preddvor.weebly.com/

PTUJ - Goriška Brda; pohodništvo. Informacije: www.pdptuj.si

RADOVLJICA - Velika Bavha (Ita, 1980 m); planinstvo. Informacije: www.pdradovljica.si/

RIBNICA - 21. srečanje PD Ribnica in Prijateljev srede; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-ribnica.si/

RIBNICA NA POHORJU - Visoka Ponca (2274 m); planinstvo. Informacije: www.pdribnicanapohorju.si/

SENOVO - Kamniški vrh (1259 m); pohodništvo. Informacije: http://pdbohor.si/

SEVNICA - 1. tek za Sevniški pokal 2017/18; tek. Informacije: http://tekaskipokali.horuk.com

SEŽANA - Planina Zapotok iz Zadnje Trente; pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SLOVENSKA BISTRICA - Otroški pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

SLOVENSKE KONJICE - Pohod s piknikom; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-konjice.si/

ŠEMPETER PRI GORICI - Spominski pohod; pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠKOFJA LOKA - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

VELENJE - Dobrča (1634 m); planinstvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

ŽALEC - Uršlja gora (1699 m); planinstvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

ROGATEC - Paški Kozjak (1272 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-sloga.si/

OPLOTNICA - Pohod Oplotnica - Pesek; pohodništvo. Informacije: www.pd-oplotnica.org/

LOVRENC NA POHORJU - Izlet planinskih veteranov; pohodništvo. Informacije: http://planinci.lovrenc.net/

VIDEM PRI PTUJU - Spominski pohod za Albina; pohodništvo. Informacije: www.pdhaloze.si/

SVETA TROJICA - Pomurska planinska pot; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-hakl.si/

NEDELJA, 22. oktobra

LJUBLJANA - Golič (890 m); turno kolesarstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Špičasti vrh (1128 m); pohodništvo.

LJUBLJANA - Direttisima v Visoki polici (Ita, 2007 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Lengarjeva glava (1498 m), Predelov vrh (1460 m), Črna gora (1387 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Olševa (1929 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

ANKARAN - Skike izlet Ankaran; nordijsko rolkanje - skajk. Informacije: www.skike.si/index.php?option=com_content&view=article&id=236:skikeizlet&catid=36:skike

CELJE - Aadrejev vrh, Volinjak; pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

DOMŽALE - Kokoš (670 m); pohodništvo. Informacije: www.pdd.si/

FRAM - Šentiljska planinska pot; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

GORNJI GRAD - V neznano; pohodništvo. Informacije: www.pdgornjigrad.si/

GROSUPLJE - Virnikov Grintovec (1654 m); planinstvo. Informacije: www.pdgrosuplje.si/

HRPELJE - Veliki vrh (2088 m); planinstvo.

KANAL - 16. spominski pohod na Globočak; pohodništvo. Informacije: http://trd-globocak.nvoplanota.si

KOPER - Bevkov vrh (1051 m); pohodništvo. Informacije: http://opd.si/

LOGATEC - Slovenska Istra; pohodništvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

MARIBOR - Pot med rujem; pohodništvo. Informacije: www.hej-gremonaprej.si/

NOVA GORICA - Mihajlov pohod; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-ng.si

POLHOV GRADEC - V neznano; pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PRESERJE - Borovje (1476 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

ŠEMPETER PRI GORICI - Tržič - Monfalcone (Ita); pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠEMPETER PRI GORICI - Mihajlov pohod; pohodništvo. Informacije: www.sd-mark-sempeter.si/

ŠENTJUR - Praznik sv. Uršule; pohodništvo. Informacije: www.pddramlje.si

ŠTORE - Sv. Duh (904 m); planinstvo. Informacije: http://wp.drustvopohodnikov.com/

TREBNJE - Veliki Kapin (Ita, 1736 m); planinstvo. Informacije: http://pdtrebnje.si/

ŽALEC - Po Mihajlovi poti; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

ŽIRI - 36. spominski pohod okoli Žirov; pohodništvo. Informacije: www.pdpolet.com

PONEDELJEK, 23. oktobra

LJUBLJANA - Dovški Križ (2542 m); planinstvo. Informacije: www.pdlpp.si/

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

