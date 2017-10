Slovenski nogometaši na lestvici Fife izgubili 13 mest

Zürich, 16. oktobra - Slovenski nogometni reprezentanci se neuspešen zaključek kvalifikacij za svetovno prvenstvo v Rusiji pozna tudi na najnovejši kakovostni lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa). Slovenci so izgubili 13 mest in so zdaj 68. reprezentanca sveta. Tako nizko niso bili že od leta 2008.