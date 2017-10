Dimnikarji pri OZS in GZS kritično do zakona o dimnikarskih storitvah

Ljubljana, 16. oktobra - Dimnikarji pod okriljem Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) in Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) so kritični do zakona o dimnikarskih storitvah. Opozarjajo na pomanjkanje nadzora nad izvajalci in uporabniki, nepopolne evidence, omejevanje cen na prostem trgu, pogrešajo tudi časovne norme za vse storitve.