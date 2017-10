Mineva deset let od smrti Francija Slaka, filmarja s srcem in dušo

Ljubljana, 27. oktobra - Danes mineva deset let, odkar je umrl scenarist, režiser, producent in pedagog Franci Slak. Posnel je več kratkih, celovečernih, televizijskih in eksperimentalnih filmov. Bil je filmar s srcem in dušo, vedno pripravljen raziskovati in vedno pripravljen na nove izzive, so ob obletnici za STA dejali pri Slovenskem filmskem centru (SFC).